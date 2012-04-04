МЗС кличе німецьких лікарів зацінити лікарню, яку готують для Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформаційної політики МЗС.

«4 квітня ц.р. до Міністерства закордонних справ України було запрошено Посла Німеччини в Україні Ганса-Юргена Гаймзьота. Послу ФРН в Україні було передано прохання української сторони сприяти прибуттю в Україну німецьких лікарів, які входили до складу міжнародної медичної комісії з обстеження Ю.Тимошенко, з метою визначення відповідності умов обраного українською стороною медичного закладу рекомендаціям німецьких лікарів», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, за дорученням МЗС України, Посольство України в Німеччині передало запрошення української сторони керівництву та лікарям клініки «Шаріте».

«Ми сподіваємося, що німецькі лікарі зможуть невідкладно прибути в Україну. Оперативне вирішення цього питання дозволить у максимально стислі терміни розпочати рекомендоване лікарями обстеження та лікування Ю.Тимошенко у спеціалізованому медичному закладі за межами Качанівської колонії», - зазначили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко сьогодні сказала, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр-міністр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її медичний огляд, та після консультацій із захисниками.

«Для того, щоб визначитися, в яку саме лікарню вона буде госпіталізовуватися, вона очікує приїзду німецьких фахівців», - сказала Р.Моісеєнко.

При цьому вона зауважила, що на сьогодні німецькі лікарі не зверталися до МОЗ для узгодження свого візиту.