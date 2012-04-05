Попов вимагає, щоб чиновники були уважнішими

Очільник держадміністрації вимагає від підлеглих уважніше ставитися до проблем мешканців міста. Про це він заявив сьогодні під час зустрічі керівництва Київської міської державної адміністрації з правлінням Громадської ради при КМДА. Водночас Олександр Попов закликав громадськість займати активнішу позицію у вирішенні питань життєдіяльності міста, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми дуже серйозно, обережно, але рішуче ставимося до наведення порядку і реалізації програм реформування у таких галузях, як комунальне господарство, охорона здоров’я. Все це пов’язано з інтересами киян і тому ми хотіли б вести з Київськими громадськими організаціями відвертий діалог, щоб уникнути помилок і досягти максимально позитивного результату за стислий термін», – наголосив Олександр Попов.

За словами голови КМДА, нині столичною владою налагоджено більш ефективну комунікацію з громадянами, активістами, громадськими організаціями. Зокрема, ефективніше працює Call-центр, розширено практику зустрічей керівництва міста з громадянами. Принципові та важливі для столиці рішення розроблюються за безпосередньої участі киян.

Так, до ухваленої Київрадою Стратегії розвитку Києва до 2025 року ввійшло понад трьох тисяч пропозицій мешканців міста. За участю медиків-практиків та пацієнтів формується Столичний стандарт здоров’я. Педагоги, школярі та батьки доопрацьовують Столичний стандарт освіти. Однак, за словами Олександра Попова навіть найкращі ініціативи громадськості нерідко натрапляють на бюрократичні перепони. А система міської влади потребує спрощення та ґрунтовної реформи.

«На жаль, не всі посадовці зрозуміли необхідність співпраці з киянами. Залишились відділи та навіть управління, співробітники яких ховаються від громади за зачиненими дверима. Ситуацію потрібно змінювати. Це моя жорстка вимога – налагодити постійну комунікацію з киянами, постійно залучати Громадську раду до процесу підготовки усіх важливих для міста рішень», – підкреслив очільник КМДА.