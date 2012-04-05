Представників Європарламенту пустили до Тимошенко
12:09, 05 квітня 2012Політика
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Представники ЄП сьогодні відвідали екс-прем'єра України Юлію Тимошенко у Качанівській колонії.
Павло Коваль
Сьогодні, 5 квітня, депутат Європейського парламенту Павло Коваль (Республіка Польща) та його помічник Олександр Громбчевський відвідали Качанівську виправну колонію, де поспілкувалися з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.
Також керівництво установи поінформувало представників Європаламенту про діяльність Качанівської виправної колонії, надало можливість ознайомитись з основними об’єктами на території виправного закладу. Візитери відвідали дільницю для тримання жінок, засуджених до довічного ув’язнення, виробничі об’єкти, спортивний комплекс, медико-санітарну частину, а також житлові та комунально-побутові приміщення, йдеться у повідомленні.
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