Янукович написав листи до ООН та ЮНЕСКО

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи сьогодні засідання Громадської гуманітарної ради.

За словами В.Януковича, для досягнення цієї мети потрібно провести велику пропагандистську та лобістську роботу.

Він закликав МЗС, дипломатичні представництва України активно долучились до цієї роботи. Також В.Янукович висловився за залучення до цієї кампанії друзів України - від діаспори до дружніх державі дипломатичних представництв.