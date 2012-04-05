Янукович написав листи до ООН та ЮНЕСКО
13:01, 05 квітня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович звернувся з листами до ООН та ЮНЕСКО з проханням оголосити 2014 рік Міжнародним роком Тараса Шевченка.
Віктор Янукович
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив, відкриваючи сьогодні засідання Громадської гуманітарної ради.
За словами В.Януковича, для досягнення цієї мети потрібно провести велику пропагандистську та лобістську роботу.
Він закликав МЗС, дипломатичні представництва України активно долучились до цієї роботи. Також В.Янукович висловився за залучення до цієї кампанії друзів України - від діаспори до дружніх державі дипломатичних представництв.
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