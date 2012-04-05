Чоловік хотів самоспалитись під вікном Януковича

Микола Маренич мав намір самоспалитись в знак протесту проти «земельних махінацій та свавілля» голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

За їх даними, М.Маренича після затримання й вилучення в нього ємності з бензином доправили в Управління МВС у Київській області на вулиці Володимирській, де з ним мав розмову заступник начальника управління Олександр Лісніченко. Після цього М.Маренича було доставлено у Печерський райвідділ УМВС України в Києві на вул. Московській.

Адвокати ВО «Свобода» та голова Київської обласної організації «Свободи» Святослав Ханенко намагаються добитися зустрічі із затриманим.