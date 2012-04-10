У Комітеті виборців вважають, що ЦВК нарізала округи справедливо

Про це голова Комiтету виборцiв України Олександр Черненко заявив в ефірі «5-го каналу», повідомляє «Українська правда».

"З урахуванням рішення Конституційного Суду округи поділили таки справедливо. Тому що та формула, якої ми дотримувались, що кількість округів в кожній області має бути максимально наближена до середньої, вона витримана", - заявив він.

"Скажімо, в Донецькій області за цим законом мало бути від 19 до 23 округів. Зараз 21. На виборах 2002 року було 23, тобто стало менше. До рішення ЦВК поки що претензій немає", - додав О.Черненко.

Він уточнив, що за рішенням Конституційного Суду "від Києва не відрізали три округи, їх просто не додали".

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня ЦВК затвердила кількість одномандатних виборчих округів у регіонах України. Зокрема, в Криму створено 10 одномандатних округів, у Вінницькій області – 8, у Волинській – 5, у Дніпропетровській – 17, у Донецькій – 21, у Житомирській – 6, у Закарпатській – 6, у Запорізькій – 9.

В Івано-Франківській області створено 7 округів, у Київській – 9, у Кіровоградській – 5, у Луганській – 11, у Львівській – 12, у Миколаївській – 6, у Одеській – 11, у Полтавській – 8, у Рівненській – 5.

У Сумській області створено 6 виборчих округів, у Тернопільській – 5, у Харківській – 14, у Херсонській – 5, у Хмельницькій – 7, у Черкаській – 7, у Чернівецькій – 4, у Чернігівській – 6.

У Києві буде створено 13, в у Севастополі – 2 одномандатних виборчих округи.

Така кількість округів утворена відповідно до кількості виборців, внесених до Державного реєстру виборців.

Довідка УНІАН. Конституційний Суд України визнав неконституційною ч.2 ст.22 закону «Про вибори народних депутатів» щодо закріплення закордонних виборчих дільниць до одномандатних округів у Києві. Таким чином, українці, які проживають за кордоном, обиратимуть депутатів лише за партійними списками.