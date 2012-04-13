Попов обіцяє на місці скандального будівництва розбити сквер

У столиці вдалося остаточно зупинити ще одну скандальну забудову. Як повідомляє прес-служба КМДА , про це заявив голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

За його словами, Київський апеляційний господарський суд поновив дію рішення Господарського суду м. Києва від 11 січня 2012 року. А відтак, повернув до власності територіальної громади Києва земельну ділянку площею 0,62 га на Либідській площі. Таким чином суд визнав недійсним та скасував рішення Київради, про передачу ТОВ «Будмайданчик» земельної ділянки на Либідській площі для будівництва торгівельно-офісного центру з багаторівневим паркінгом. Також він розірвав договір оренди, укладений між Київрадою та забудовником у 2007 році і зобов’язав товариство повернути землю до комунальної власності.

«На жаль, нам дістався дуже непростий спадок незаконних і, я навіть сказав би, «злочинних» землевідведень. На сьогодні нам вдалося повернути киянам більше 2 тисяч гектарів незаконно відведеної землі. Переважно це зелені та рекреаційні зони міста. Але дуже багато таких справ і досі перебувають в судах. Кожна така перемога – це результат тривалої копіткої роботи всієї команди юристів, керівників структурних підрозділів та заступників голови КМДА. Дуже важливою для нас є підтримка киян у цьому процесі. Саме громада допомогла відвоювати у забудовників Пейзажну алею, парк на Маяковського, а тепер ще й сквер на Либідській площі», – наголосив Олександр Попов.

Нагадаємо, ТОВ «Будмайданчик» намагалося звести 35-поверховий офісний центр у зеленій зоні Либідської площі, впритул до розв`язки. Це будівництво становило загрозу цілісності тепломереж району. Завдяки оперативному втручанню міської влади, скандальне будівництво було припинено.

«Рішення суду вже набуло законної сили. Якщо найближчим часом забудовник не поверне ділянку у її первісному стані, ми вимагатимемо здійснення цього за допомогою виконавчої служби. Отримавши ділянку, ми відновимо там сквер», – розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов.

Проти посадових осіб забудовника прокуратура порушила карну справу. Крім того, ТОВ «Будмайданчик» було позбавлено ліцензії на виконання будівельних робіт.