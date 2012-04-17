Порошенко їде до Росії

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні планує відвідати Росію для переговорів щодо торговельних відносин між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам в Йорданії П.Порошенко підтвердив вчорашню інформацію російських ЗМІ, що його чекають з візитом у Москві.

Він повідомив, що сьогодні планує зустрітись з міністрами економіки та закордонних справ Росії, а також з Головним санітарним лікарем РФ Геннадієм Онищенком.

Сьогодні П.Порошенко в Йорданії бере участь в українсько-йорданському бізнес-форумі.