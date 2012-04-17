Порошенко їде до Росії
09:55, 17 квітня 2012Політика
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Міністр економіки Петро Порошенко підтвердивінформацію російських ЗМІ, що його чекають з візитом у Москві.
Петро Порошенко з Йорданії летить у Москву
Міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко сьогодні планує відвідати Росію для переговорів щодо торговельних відносин між двома країнами.
Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам в Йорданії П.Порошенко підтвердив вчорашню інформацію російських ЗМІ, що його чекають з візитом у Москві.
Він повідомив, що сьогодні планує зустрітись з міністрами економіки та закордонних справ Росії, а також з Головним санітарним лікарем РФ Геннадієм Онищенком.
Сьогодні П.Порошенко в Йорданії бере участь в українсько-йорданському бізнес-форумі.
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