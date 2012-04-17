Кличко розповів, на чиї гроші існує його партія

Лідер партії «Удар» Віталій Кличко каже, що свою партію фінансує сам. Крім того, «Удар» підтримують підприємці. Про це Кличко розповів в інтерв’ю Тижню.

«Я сам заробив свій капітал і сьогодні частину своїх грошей витрачаю саме на розвиток партії. Безумовно цього буде недостатньо, проте ми спираємося і на середній та малий бізнес. Це багато людей, які не хочуть сидіти і чекати коли прийде краще майбутнє, а готові боротися за зміни», - зазначає Кличко.

При цьому він підкреслив, що «це не олігархи і переважно вони підтримують не фінансування партії загалом, а окремих регіональних та місцевих організацій чи проектів».

Також, за словами Кличка, всі члени партії платять внески, а ті, хто має можливість - роблять добровільну фінансову підтримку .

Кличко також наголосив, що за співвідношенням витрачених коштів на один отриманий голос у партії «Удар» були найкращі показники на останніх місцевих виборах.

«Ми не хочемо і не будемо завішувати країну бігбордами. І в такий спосіб викидати великі гроші на повітря. Ми ніколи не підемо на те, аби роздавати виборцям цукерки чи гречку, намагаючись таким чином купити їхню прихильність. Ми не збираємося так само витрачати шалені кошти на рекламну кампанію по ТБ... Це не наша стратегія», - сказав Кличко.

За його словами, партія намагається робити більш ефективну і менш затратну річ: проїхати регіонами і особисто поспілкуватися з людьми.