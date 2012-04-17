Янукович пропонує Йорданії будівництво «під ключ» сонячної електростанції

Проведення українсько-йорданського бізнес-форуму свідчить про взаємне бажання України і Йорданії підтримати свої національні економіки шляхом реалізації перспективних спільних проектів. Йдеться також про налаштованість сторін й надалі розширювати двосторонню співпрацю в сучасних непростих економічних умовах.

Про це Президент України Віктор Янукович заявив під час українсько-йорданського бізнес-форуму в Аммані, повідомили УНІАН у прес-службі Президента України.

Ще одним свідченням налаштованості сторін на розбудову ефективної співпраці, на думку глави держави, є робота спільної Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного співробітництва. У цьому контексті він нагадав, що за результатами її останнього засідання сторони досягли домовленостей щодо подальшого розвитку співпраці в торгівлі, промисловості і АПК. «Важливим компонентом такої політики є намагання забезпечити стабільність економіки в умовах глобального економічного спаду», - наголосив В.Янукович.

Україна за останні два роки доклала чимало зусиль для покращення економічної ситуації в державі, підкреслив Президент. Так, зауважив він, за 2010–2011 роки реальний ВВП країни зріс на 9,5%, майже на 20% збільшився обсяг промислового виробництва, майже на третину зросли український експорт та імпорт.

Глава держави звернув окрему увагу на те, що за рівнем технологій в авіакосмічній сфері Україна входить до першої п’ятірки країн світу. У багатьох країнах світу користуються попитом наші пасажирські лайнери, транспортно-пасажирські та військово-транспортні літаки.

Важливою складовою національної економіки Президент назвав сільське господарство, зростання обсягів виробництва якого в 2010-2011 роках склало майже 16%. Він також нагадав про зібраний торік в Україні рекордний урожай зернових – близько 57 млн. тонн. «У середньостроковій перспективі експерти прогнозують подальше збільшення потенціалу сільськогосподарської галузі України», - акцентував Глава держави.

Говорячи про двосторонню співпрацю України та Йорданії, Президент висловив переконання, що її потенціал ще не використовується повною мірою. Серед перспективних напрямків розвитку співробітництва він назвав металургію, сферу високих технологій та інновацій, розвідку водних і енергоресурсів на території Йорданії, сферу альтернативної енергетики.

«Ми могли б запропонувати будівництво «під ключ» сонячної електростанції на території Йорданії, можливо і вітроелектростанцій. Крім того, українські підприємства мають значний досвід у сфері проектування, будівництва, обслуговування та експлуатації об’єктів транспортно-енергетичної інфраструктури», - зокрема зазначив В.Янукович. Відтак, додав він, українські фахівці могли б взяти участь у будівництві нафто- і газопроводів на території Йорданії, а також теплоелектростанцій.

Україна також зацікавлена в участі йорданських партнерів у реалізації масштабних інвестиційних проектів, зазначив Президент.

У свою чергу міністр промисловості і торгівлі Йорданії Самі Гаммо висловив переконання, що проведення українсько-йорданського бізнес-форуму дасть можливість посилити торговельну співпрацю між двома державами. «Бізнес-форум – це можливість для реалізації наших домовленостей», - сказав він, додавши, що подібні зустрічі також дозволяють краще вивчати економічну ситуацію в країнах.

«Зважаючи на регіональні та міжнародні процеси, що відбуваються у світі, ми можемо спільно долати всі міжнародні виклики, які стоять на порядку денному перед нашими державами, відкривати нові горизонти, а також готувати необхідний клімат, який сприятиме бізнесу й торгівлі між нашими країнами», - резюмував міністр промисловості і торгівлі Йорданського Хашимітського Королівства.