Міліція: Презервативи з зображенням Януковича були прострочені

Про це, як повідомляє Українська правда , в ефірі телеканалу ТВі повідомив керівник Управління зв`язків із громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

"Якщо роздаєш презервативи, то хоча б не роздавай презервативи, у яких вже прострочений термін дії", - заявив він.

Володимир Поліщук повідомив, що презервативи вилучили і передали для "проведення певних експертиз".

Як відомо, 24 лютого в Києві міліція затримала чотирьох активістів за розповсюдження біло-синіх презервативів із зображення Януковича.

Організатора акції Сергія Мельниченка засудили до 15 діб адміністративного арешту.