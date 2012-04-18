Міліція: Презервативи з зображенням Януковича були прострочені
09:22, 18 квітня 2012Політика
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Під час столичних акцій з роздачі презервативів із зображенням президента України роздавали прострочені презервативи.
|Поліщук обурений простроченими презервативами
"Якщо роздаєш презервативи, то хоча б не роздавай презервативи, у яких вже прострочений термін дії", - заявив він.
Володимир Поліщук повідомив, що презервативи вилучили і передали для "проведення певних експертиз".
Як відомо, 24 лютого в Києві міліція затримала чотирьох активістів за розповсюдження біло-синіх презервативів із зображення Януковича.
Організатора акції Сергія Мельниченка засудили до 15 діб адміністративного арешту.
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