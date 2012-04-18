Герман пообіцяла розбиратись із «забудовниками»

Радник Президента України - керівник Головного управління з гуманітарних і суспільно-політичних питань Адміністрації Президента Ганна Герман сьогодні під час зустрічі з представниками громадських організацій, які опікуються захистом культурних цінностей закликала до спільного врегулювання питань забудови, повідомили УНІАН в прес-службі глави держави.

Говорячи про ситуацію, що виникла навколо Андріївського узвозу, Г.Герман зауважила, що традиції цього місця не можна зруйнувати. “І навіть при тому, що 99% вже приватна власність на узвозі, це не повинно нас зупиняти - ми мусимо зібратися разом із тими приватними власниками і знаходити компроміс щодо збереження духу і колориту Андріївського узвозу», - сказала вона. Г.Герман запропонувала учасникам зустрічі брати участь у підготовці засідань Громадської гуманітарної ради.

Учасниця публічної мережі Андріївського узвозу Владислава Осьмак зазначила, що громадське об’єднання, яке вона представляє, спрямовує всі зусилля на захист пам’ятки містобудування Києва, яким є Андріївський узвіз. «Ми намагаємося створити систему, яка б дозволяла відслідковувати ситуацію, наглядати за нею… Єдина проблема Андріївського узвозу - це дотримання існуючого закону», - сказала вона.

В свою чергу захисник Ігор Луценко висловив переконання, що ситуація, яка виникла навколо Андріївського узвозу, склалася саме через відсутність постійного діалогу влади і суспільства. Він, зокрема, нагадав, що близько 1,5 року тому громадськість зверталася з пропозицією запровадити мораторій на забудову історичного центру Києва і скасувати деякі норми закону про регулювання містобудівної діяльності. «На цей лист ми не отримали відповіді, отримали ми зараз фактичну відповідь у вигляді хвилі вирубок зелених зон у Києві та хвилі нищення Андріївського, яка зараз почалась. У результаті того, що нас тоді не почули, ми зараз маємо такий результат», - сказав він. І.Луценко виступив з ініціативою запровадження мораторію на забудову історичного центру столиці.

Зі свого боку історик та дослідник київської старовини Михайло Кальницький висловив переконання, що для посилення громадського контролю за ситуацією у сфері захисту культурних та історичних пам'яток варто було б відновити ефективну діяльність Товариства охорони пам'яток.

В свою чергу заступник міністра культури Юрій Богуцький повідомив, що Мінкульт, Адміністрація Президента та Громадська гуманітарна рада опрацьовують питання оновлення законодавства щодо охорони пам'яток та розробляють нову редакцію закону. Крім того, він запропонував провести ревізію стану культурних об'єктів не лише в Києві, а й на території всієї України. На його переконання, це дасть можливість сформувати їх перелік, оцінити реальний стан і надалі вживати дій щодо їх збереження тощо.