Міністр фінансів, попри мільйонний дохід, взяв 78 тисяч допомоги

Відповідна декларація про доходи опублікована в газеті «Урядовий кур’єр» (№73 від 21 квітня ц.р.).

Велику частину доходу становила заробітна плата, решта виплати і винагороди - 1,25 млн. грн. Зокрема, Ю.Колобов задекларував дивіденди і відсотки на суму 54,298 тис. грн, матеріальну допомогу на 78,223 тис. грн, одержані подарунки на суму 6,821 тис. грн та інші види доходів на суму 121,97 тис. грн.

Загальна сума доходів членів сім`ї міністра (дружина, донька і син) становила 365,886 тис. грн, зокрема заробітна плата - 36,278 тис. грн, дохід від відчуження рухомого і нерухомого майна - 328,174 тис. грн, інші види доходів - 1,434 тис. грн.

На банківських рахунках Ю.Колобова 1,343 млн. грн, майже всю суму вкладено впродовж 2011 року.

У власності, в оренді або на підставі інших прав користування у міністра є земельні ділянки площею 4 тис. кв. м, 500 кв. м і житловий будинок площею 512,4 кв. м, у членів його сім`ї - земельні ділянки площею 1,999 тис. кв.м.

У власності, в оренді або на підставі інших прав користування у Ю.Колобова також є легкові автомобілі: Mazda CX-7 2261 2009 року, Porshe Cayenne S4806 2010 року, Toyota Highlander 3456 2011 року.

У графі фінансові зобов`язання членів сім`ї міністра числяться 20,735 тис. грн добровільного страхування і 15 тис. грн витрат на утримання майна.