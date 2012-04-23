Турчинов запевняє, що список мажоритарників буде от-от

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов.

За його словами, водночас розподіл мажоритарних округів матиме логічне завершення лише тоді, коли Центральна виборча комісія поставить крапку у цьому питанні й оголосить «реальну картину округів».

«Ми практично завершили узгодження кандидатів по мажоритарних округах… Попередньо, у нас є серйозні узгодження», - сказав О.Турчинов.

Водночас він висловив переконання, що в разі долучення до об’єднаної опозиції інших політичних сил не буде якихось ускладнень з узгодженням кандидатів-мажоритарників.

«Цей процес узгодження ми пройдемо, і не буде ніяких перепон», - запевнив він.

О.Турчинов додав, що об’єднана опозиція також готує спільний партійний список і формуватиме єдиний центральний штаб, а також спільні штаби у регіонах.

«Але ми хочемо створити не тільки об’єднання всіх опозиційних партій, а й створити потужний фронт громадських організацій, і це буде відбуватися на базі громадського об’єднання «Фронт Змін», - сказав О.Турчинов.