Бютівці блокуватимуть трибуну, доки їх не винесуть на ношах

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу народний депутат України Сергій Пашинський (фракція "БЮТ-Батьківщина").

«Ми будемо блокувати трибуну парламенту в найжорсткішій формі, доки наші вимоги не будуть виконані», - наголосив С.Пашинський.

Він нагадав, що опозиція вимагає заслухати у Верховній Раді інформацію генерального прокурора Віктора Пшонки, керівника Державної пенітенціарної служби України Олександра Лісіцкова, а також допустити народних депутатів України, в тому числі й представників Партії регіонів, та лікарів до екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, яка відбуває покарання у колонії.

На репліку журналістів, що голова ВР Володимир Литвин може вести вечірнє засідання парламенту, незважаючи на перебування опозиціонерів біля трибуни, С.Пашинський сказав, що це можливо, якщо депутати від більшості «використають свій досвід і чисельну перевагу і просто нас звідти винесуть на носилках».

«Ми не розблокуємо парламент, поки не будуть виконані наші вимоги», - підкреслив він.

На уточнююче запитання журналістів, чи залишатимуться представники опозиції на нічне чергування в сесійній залі, С.Пашинський відповів: «Я не виключаю такого сценарію».