Джерело: Янукович планує зустрітись із Путіним 15 травня

Про це УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента.

«15 травня відбудеться неформальний саміт СНД і там може відбутися зустріч президентів України і Росії», - сказало джерело.

При цьому співрозмовник зазначив, що участь В.Януковича в інавгурації президента Росії В.Путіна не планується, і навряд чи зустріч президентів відбудеться до 15 травня.

Також УНІАН вдалося уточнити, що неформальний саміт глав держав СНД ініційований Російською Федерацією з нагоди вступу на посаду нового президента Росії.