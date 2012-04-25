Попов перевірив, як будується житло для чорнобильців

До кінця літа місто виділить ще стільки ж квартир чорнобильцям. У цьому, як повідомляє прес-служба КМДА, запевнив Олександр Попов під час огляду стану будівництва житлового будинку для чорнобильців на вулиці Клавдіївській.

«Рівно рік тому ми почали дуже важливе для Києва будівництво. Тут, на Клавдіївській, зводяться будинки, в яких квартири отримають ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім`ї, кияни, які мають пільги або особливі заслуги перед державою і містом. Соціальний захист цих категорій населення – першочергове завдання міста, тому ми приділяємо підвищену увагу цьому будівництву», – сказав Олександр Попов за результатами огляду.

Очільник міста оглянув секцію Б житлового комплексу, де завершуються оздоблювальні та внутрішньо-будівельні роботи і вже почалася робота з благоустрою прилеглої території та прокладка інженерних мереж. Саме в цій секції знаходяться квартири, ордери на які отримають до річниці аварії на ЧАЕС 30 сімей чорнобильців. Також голова КМДА ознайомився з ходом спорудження секції А комплексу. Олександр Попов висловив задоволення темпами будівництва і якістю робіт. За словами голови КМДА, спорудження житлового комплексу йде за графіком. А значить, вже до кінця літа ще три десятки сімей чорнобильців зможуть отримати ордери на нове житло.