Попов перевірив, як будується житло для чорнобильців
Напередодні річниці трагедії на Чорнобильській атомній станції ордери на квартири в Києві отримають 30 ліквідаторів аварії.
|Попов висловив задоволення темпами будівництва
«Рівно рік тому ми почали дуже важливе для Києва будівництво. Тут, на Клавдіївській, зводяться будинки, в яких квартири отримають ліквідатори аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітні сім`ї, кияни, які мають пільги або особливі заслуги перед державою і містом. Соціальний захист цих категорій населення – першочергове завдання міста, тому ми приділяємо підвищену увагу цьому будівництву», – сказав Олександр Попов за результатами огляду.
Очільник міста оглянув секцію Б житлового комплексу, де завершуються оздоблювальні та внутрішньо-будівельні роботи і вже почалася робота з благоустрою прилеглої території та прокладка інженерних мереж. Саме в цій секції знаходяться квартири, ордери на які отримають до річниці аварії на ЧАЕС 30 сімей чорнобильців. Також голова КМДА ознайомився з ходом спорудження секції А комплексу. Олександр Попов висловив задоволення темпами будівництва і якістю робіт. За словами голови КМДА, спорудження житлового комплексу йде за графіком. А значить, вже до кінця літа ще три десятки сімей чорнобильців зможуть отримати ордери на нове житло.