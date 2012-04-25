Стурбована Німеччина знов запросила Тимошенко до себе на лікування

Про це повідомляє сайт Ю.Тимошенко.

"Я настійно наголошую: ми очікуємо від влади України, щоб Юлія Тимошенко та інші в’язні отримали пристойне належне медичне лікування. Україна повинна у повній мірі дотримуватися своїх однозначних зобов’язань щодо лікування ув’язнених. Пропозиція Федерального уряду щодо медичного лікування пані Тимошенко у Німеччині залишається у силі. Я ще раз особисто передав цю пропозицію моєму українському колезі", - йдеться в оприлюдненій на сайті Посольства ФРН в Україні заяві міністра закордонних справ Німеччини.

За його словами, уряд ФРН взяв до відома запит уряду України щодо участі німецьких лікарів у лікуванні Ю.Тимошенко. "На цій підставі зараз розглядається питання, чи може ця участь і за яких умов стати медично доцільним внеском у лікування пані Тимошенко", - додав він.

"Європа – це насамперед спільнота цінностей. Повага до засадничих європейських цінностей, як от до верховенства права у державі є елементарною передумовою для подальшого наближення України до ЄС. Це стосується також і неможливості зловживання карним правом як засобом політичної боротьби", - підкреслив Г.Вестервелле.