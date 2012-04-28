Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі перекроїли під Порошенка

Кабінет міністрів України затвердив новий склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яку очолив міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідну постанову № 310 уряд прийняв 18 квітня. Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ, відповідну постанову № 310 уряд прийняв 18 квітня. Згідно з постановою, до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі увійшли представники Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін`юсту, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Міненергетики, МЗС, СБУ Держмитслужби, Адміністрації Президента України. Затвердження нового складу дасть можливість забезпечити ефективне функціонування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.

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