Міжвідомчу комісію з міжнародної торгівлі перекроїли під Порошенка
17:20, 28 квітня 2012Політика
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Кабінет міністрів України затвердив новий склад Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, яку очолив міністр економічного розвитку та торгівлі Петро Порошенко.
|Порошенко очолив комісію з міжнародної торгівлі
Згідно з постановою, до складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі увійшли представники Мінекономрозвитку, Мінфіну, Мін`юсту, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Міненергетики, МЗС, СБУ Держмитслужби, Адміністрації Президента України.
Затвердження нового складу дасть можливість забезпечити ефективне функціонування Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.
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