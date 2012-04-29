Новий омбудсман для початку захистить постраждалих у Дніпропетровську

Про це повідомляється на офіційному сайті Уповноваженого ВР з прав людини.

Як повідомляв УНІАН, учора перший заступник голови ВР Адам Мартинюк представив В.Лутковську колективу секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України.

27 квітня у Верховній Раді попри протести опозиції В.Лутковська склала присягу Омбудсмана і, таким чином, приступила до виконання повноважень.