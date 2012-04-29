Тюремники пригадали, що синці у Тимошенко з'являлися і раніше

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ДПтСУ.

"Згідно із записами в амбулаторній карті Тимошенко, з її слів, травм або пошкоджень не було", - наголошують тюремники.

Надалі підшкірні гематоми періодично - 18, 22, 24 серпня, 12 листопада 2011 року та 10 січня 2012 - з`являлися у Тимошенко в основному на тулубі й ногах, розміром від 0,5 х0,5 см до 5х15 см.

"Це підтверджується записами у медичній картці та актами комісійних обстежень Ю.Тимошенко лікарями МОЗ та ДПтС України", - підкреслюється в повідомленні.

Пенітенціарна служба також додає, що акт появи гематом підтверджується особистою заявою Тимошенко на ім`я начальника Київського СІЗО від 14 листопада 2011 року, у якій вона відмічає, що протягом тривалого часу у неї на тілі з’являються "гематоми незрозумілої природи".

"З метою встановлення етіології гематом та корекції лікування, Ю.Тимошенко неодноразово пропонувалось провести дослідження крові, від якого вона кожного разу категорично відмовлялась", - повідомляє відомство і нагадує, що Ю. Тимошенко також жодного разу не погодилась на засвідчення своїх "синців".