Захист Луценка просить суд відмінити вирок екс-міністру

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву сьогодні в судовому засіданні Апеляційного суду Києва на підтримку апеляційної скарги про скасування вироку Ю.Луценку оголосив його адвокат Олексій Баганець.

Адвокат зауважив, що після подання ним та іншими захисниками апеляції, з’явилися нові додаткові обставини, які є підставою для скасуванні вироку Ю.Луценку.

Зокрема, як зазначив адвокат, 26 квітня стороні захисту стало відомо, що колишні працівники та ветерани МВС зібрали та перерахували на рахунок Держказначейства 644 тис. 216 грн. 52 коп., які екс-міністру ставилися за провину як заподіяння матеріальної шкоди при організації святкування Дня міліції в столичному палаці «Україна» в 2008-2009 роках.

Крім того, як зазначив О.Баганець, стороні захисту стало також відомо, що на рахунок Пенсійного фонду перераховано суму, яка начебто була завдана як збиток діями Ю.Луценка та його водія Леоніда Приступлюка під час нарахування останньому грошового та пенсійного забезпечення.

Також адвокат зауважив, що суд першої інстанції не врахував стан здоров’я Ю.Луценка, зокрема наявність у нього хвороб, які відповідною постановою МОЗ України віднесені до небезпечних і при наявності яких особа не може перебувати в місцях позбавлення волі.

Водночас, пояснюючи необхідність проведення судового слідства при розгляді апеляційної скарги, адвокат зазначив, що судом першої інстанції не в повному обсязі та однобічно було проведено судове слідство.

Враховуючи викладене та звертаючись до суду, О.Баганець сказав: «Прошу апеляцію задовольнити. Вирок Печерського районного суду Києва скасувати в повному обсязі, кримінальне переслідування припинити за відсутності в діях Юрія Віталійовича Луценка складу злочину».

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Ю.Луценку було висунуті звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Генеральна прокуратура звинувачувала екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.Луценко обвинувачувався в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Л.Приступлюка і в порушеннях, пов`язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Також Ю.Луценка звинувачували у тому, що у 2009 році він на посаді глави МВС, продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.

Крім того, суд визнав винним у скоєнні злочину колишнього водія Ю.Луценка Л.Приступлюка і призначив йому міру покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з відтермінуванням на два роки.