Турчинов встиг у суді обговорити з Луценком програму дій (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини», розмова відбулася під час перерви у засіданні Апеляційного суду Києва, який розглядає апеляцію Ю.Луценка на вирок Печерського райсуду.

«Ми обговорили питання спільної роботи під час проведення Форуму об’єднаної опозиції 12 травня», - повідомив О.Турчинов, додавши, що у Ю.Луценка «бойовий настрій».

За його словами, під час розмови Ю.Луценко висловив свої пропозиції щодо спільної програми опозиції, яка буде обговорюватися на Форумі.

«Це, зокрема, питання боротьби з корупцією, питання люстрації суддів, слідчих, прокурорів, які несуть відповідальність за фальшування справ проти лідерів опозиції, та всіх тих суддів, які порушували судочинство в Україні і вироки яких були скасовані Європейським судом», - повідомив О.Турчинов.

«Це дуже важливі питання, оскільки вони стосуються не лише політики, а стосуються кожного громадянина, який сьогодні позбавлений права на захист», - додав він.

На думку О.Турчинова, «відновлення судочинства – це один з важливих аспектів, від якого залежить відновлення європейського демократичного шляху України».

Коментуючи сьогоднішній судовий процес у справі Ю.Луценка, О.Турчинов зазначив, що по тому рішенню, яке сьогодні буде винесене в Апеляційному суді, можна буде зрозуміти, яким буде вирок.

На його думку, є всі підстави для відновлення слідства, «яке було відсутнє під час розгляду фальшивої справи».

«Питання переслідування політичних в’язнів в Україні обговорюється в усьому світі, і я переконаний, що дії опозиції і підтримка демократичної світової спільноти призведе до того, що в Україні буде відновлений демократичний лад, який сьогодні зруйнувала ця влада», - резюмував О.Турчинов.