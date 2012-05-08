Янукович запевняє, що влада докладатиме всіх зусиль для єдності країни
Президент пообіцяв ветеранам, що влада й надалі вирішуватиме питання їх соціального захисту та забезпечення гідних умов життя
|Янукович запросив на зйомки 14 ветеранів війни
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.Янукович сказав під час спілкування з ветеранами Великої Вітчизняної війни – активістами ветеранських організацій Києва, яке відбулося після запису привітання глави держави до 67-ї річниці Перемоги.
Президент висловив переконання, що громадяни України мають консолідуватися навколо спільних цінностей, підкресливши, що «лише так ми досягнемо успіхів у розбудові нашої держави».
Єдність країни та її громадян є надзвичайно важливими, наголосив В.Янукович «В історії завжди є багато суперечностей. Але проходить час, росте нове покоління, і треба думати, як жити далі… Треба думати про майбутнє», - сказав глава держави.
В.Янукович запевнив ветеранів, що влада й надалі вирішуватиме питання їх соціального захисту та забезпечення гідних умов життя. «Я завжди з вами був, є і буду і зроблю все, щоб ви впевнено почувалися», - сказав він.
Президент також вручив ветеранам пам’ятні подарунки.
Ветерани зі свого боку подякували главі держави за постійну увагу до покоління, яке вибороло перемогу у Великій Вітчизняній війні, йдеться в повідомленні.
За даними прес-служби Президента, вітання глави держави з нагоди 67-ї річниці Перемоги транслюватиметься в ефірі телеканалів 9 травня.
До участі у зйомках вітання Президента з нагоди 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні були запрошені 14 ветеранів війни - активних учасників ветеранського руху.
Серед запрошених, зокрема, були представники Комітету ветеранів війни в Організації ветеранів Печерського району Києва, Комітету жінок-моряків морського товариства Києва, Комітету Всеукраїнської спілки учасників війни по роботі з жінками-фронтовичками, Комітету партизанів і підпільників Печерського району Києва, Київської організації ветеранів війни, об’єднаної Ради ветеранів Військово-повітряних сил.
Участь у зйомках вітання Президента України до 9 Травня також взяли діти з кількох навчальних закладів Києва, зазначили в прес-службі.