Янукович запевняє, що влада докладатиме всіх зусиль для єдності країни

Президент України Віктор Янукович запевняє, що влада докладатиме всіх зусиль для консолідації суспільства.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.Янукович сказав під час спілкування з ветеранами Великої Вітчизняної війни – активістами ветеранських організацій Києва, яке відбулося після запису привітання глави держави до 67-ї річниці Перемоги.

Президент висловив переконання, що громадяни України мають консолідуватися навколо спільних цінностей, підкресливши, що «лише так ми досягнемо успіхів у розбудові нашої держави».

Єдність країни та її громадян є надзвичайно важливими, наголосив В.Янукович «В історії завжди є багато суперечностей. Але проходить час, росте нове покоління, і треба думати, як жити далі… Треба думати про майбутнє», - сказав глава держави.

В.Янукович запевнив ветеранів, що влада й надалі вирішуватиме питання їх соціального захисту та забезпечення гідних умов життя. «Я завжди з вами був, є і буду і зроблю все, щоб ви впевнено почувалися», - сказав він.

Президент також вручив ветеранам пам’ятні подарунки.

Ветерани зі свого боку подякували главі держави за постійну увагу до покоління, яке вибороло перемогу у Великій Вітчизняній війні, йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби Президента, вітання глави держави з нагоди 67-ї річниці Перемоги транслюватиметься в ефірі телеканалів 9 травня.

До участі у зйомках вітання Президента з нагоди 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні були запрошені 14 ветеранів війни - активних учасників ветеранського руху.

Серед запрошених, зокрема, були представники Комітету ветеранів війни в Організації ветеранів Печерського району Києва, Комітету жінок-моряків морського товариства Києва, Комітету Всеукраїнської спілки учасників війни по роботі з жінками-фронтовичками, Комітету партизанів і підпільників Печерського району Києва, Київської організації ветеранів війни, об’єднаної Ради ветеранів Військово-повітряних сил.

Участь у зйомках вітання Президента України до 9 Травня також взяли діти з кількох навчальних закладів Києва, зазначили в прес-службі.