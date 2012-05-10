ЗМІ: Президент Литви побачиться з Тимошенко, а потім - з Януковичем

Як повідомляє ВВС Україна, в Адміністрації Президента Литви сказали, що візит Д.Грібаускайте може відбутися вже 11 травня. Спочатку планується зустріч з екс-прем`єром Юлією Тимошенко, після чого литовський Президент матиме переговори із Президентом України Віктором Януковичем.

Кореспондент ВВС Україна у Литві повідомив про реакцію литовського керівництва на візит Д.Грібаускайте до України. "Напередодні візиту лідер Литви повідомила, що вирішальним у дилемі їхати в цю п’ятницю до України чи ні, була її розмова з Віктором Януковичем, під час котрої глава України запевнив, що їй буде організовано зустріч з Юлією Тимошенко", - зазначає кореспондент ВВС.

Рішення лідера Литви їхати в Україну схвалили також у Сеймі й уряді. Спікер парламенту Ірена Дєгутєнє впевнена, що з Києвом є про що розмовляти.

"Президент ухвалила єдине вірне рішення: їхати в Україну за будь-яких обставин. Вона бажає у відвертій розмові обговорити з українським колегою шляхи виходу із ситуації. Київ зробив чимало помилок. Наше завдання – не лише вказати на них, а допомогти їх виправити", - відповіла голова Сейму на запитання кореспондента ВВС про оцінку умов візиту в Україну Д.Грібаускайте.

Кореспонденту ВВС стало відомо, що під час візиту до України Президент Литви має намір домовлятися про конкретні кроки не лише з Президентом України, але й з лідерами опозиції, включаючи Ю.Тимошенко. Лідер Литви має намір відверто вказати на помилки, які зробила влада, і в той самий час на недоліки, яких припустилася опозиція. Литва має намір запропонувати план дій, зазначає ВВС.