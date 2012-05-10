Інтернет-конференція народного депутата Януковича

У понеділок, 14 травня, об 11:00 на порталі ЛІГА.net інформаційного агентства «ЛІГАБізнесІнформ» відбудеться інтернет-конференція народного депутата України Віктора Януковича на тему: "Український IT-ринок: проблеми і рецепти розвитку".

Формування сучасних інформаційних технологій стає одним з національних пріоритетів України. Реформа вітчизняного IT-ринку передбачає створення безпрецедентних умов розвитку для хай-тек компаній.

В ході інтернет-конференції В.Янукович розгляне наступні питання:

З якими труднощами стикаються IT-компанії на внутрішньому і зовнішньому ринках?

Яка допомога держави необхідна в просуванні українського IT-продукту на зовнішніх ринках?

З чим зіткнеться IT-бізнес при впровадженні на практиці нових базових умов?

Який економічний ефект дасть реформування IT-сектора?

Основна ресурсна проблема галузі: кадри?

Ставте всі питання, що цікавлять Вас, вже зараз. Адреса сторінки інтернет-конференції: http://press.liga.net/conf/viktor_yanukovich/