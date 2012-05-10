Тюремники запевняють, що сприятимуть зустрічі Президента Литви з Тимошенко
18:43, 10 травня 2012Політика
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Даля Грібаускайте прибуде завтра в харківську лікарню «Укрзалізниці».
|Даля Грібаускайте буде завтра в Україні з робочим візитом
У Державній пенітенціарній службі України запевняють, що всіляко сприятимуть завтрашній зустрічі Президента Литви Далі Грібаускайте з ув’язненою екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко у харківській лікарні «Укрзалізниці».
Про це УНАН повідомив прес-секретар голови ДПтС Ігор Андрушко.
«Дійсно, завтра, орієнтовно з 15.30 до 16.30, запланована зустріч Президента Литви з Юлією Тимошенко в харківській лікарні. Пенітенціарна служба всіляко сприятиме тому, щоб це відбулося», - запевнив він.
Як повідомляв УНІАН, завтра, 11 травня, Президент Литви відвідає Україну з робочим візитом.
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