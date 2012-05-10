«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
20:50, 10 травня 2012Політика
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В Україні зіграли останній тур прем’єр-ліги з футболу.
Уболівальники ФК ”Шахтар” мають що цього сезону святкувати
Здобувши впевнену перемогу над ПФК «Олександрія», чемпіоном України у цьому сезоні став донецький «Шахтар».
Таким чином «Шахтар» зробив у цьому сезоні золотий дубль, бо кількома днями раніше виграв Кубок України з футболу.
Київське «Динамо», не перемігши сімферопольську «Таврію», посіло друге місце у турнірній таблиці.
У зону єврокубків пробились «Металіст» та «Дніпро» (3 і 4 місця в турнірній таблиці відповідно).
Попрощатись із прем’єр-лігою доведеться ПФК «Олександрія» та «Оболоні».
Рахунки матчів туру:
Шахтар – Олександрія 3:0;
Чорноморець – Оболонь 1:0;
Іллічівець – Металург Д 2:1;
Волинь – Зоря 2:2;
Дніпро – Карпати 2:0;
Динамо – Таврія 1:1;
Кривбас – Арсенал 0:2;
Ворскла – Металіст 2:2.
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