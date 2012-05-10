«Шахтар» став чемпіоном України з футболу

Здобувши впевнену перемогу над ПФК «Олександрія», чемпіоном України у цьому сезоні став донецький «Шахтар».

Таким чином «Шахтар» зробив у цьому сезоні золотий дубль, бо кількома днями раніше виграв Кубок України з футболу.

Київське «Динамо», не перемігши сімферопольську «Таврію», посіло друге місце у турнірній таблиці.

У зону єврокубків пробились «Металіст» та «Дніпро» (3 і 4 місця в турнірній таблиці відповідно).

Попрощатись із прем’єр-лігою доведеться ПФК «Олександрія» та «Оболоні».

Рахунки матчів туру:

Шахтар – Олександрія 3:0;

Чорноморець – Оболонь 1:0;

Іллічівець – Металург Д 2:1;

Волинь – Зоря 2:2;

Дніпро – Карпати 2:0;

Динамо – Таврія 1:1;

Кривбас – Арсенал 0:2;

Ворскла – Металіст 2:2.