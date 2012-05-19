Представник Папи Римського прочитає лекцію в КНУ

У понеділок, 21 травня, о 12.00 у Києві, у приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка (вул. Мельникова, 36/1, 3 поверх, Зала вченої ради) відбудеться відкрита лекція на тему: «Проголошувати цінності сьогодні». Лекцію проведе президент Папської ради у справах соціальної комунікації Архиєпископ Клаудіо Марія Челлі.

Архиєпископ Челлі перебуватиме в Україні 20 - 24 травня 2012 року на запрошення Блаженнішого Святослава (Шевчука), Глави УГКЦ. Детальніше про візит можна дізнатися за цим посиланням: www.ugcc.org.ua.

Довідка:

Клаудіо Марія Челлі в 1970 році вступив на дипломатичну службу Папського Престолу. Ніс службу при Апостольських нунціатурах у Гондурасі, Аргентині та на Філіппінах. У 1990 році став заступником Генерального секретаря з відносин з державами Державного секретаріату Папського Престолу. 16 грудня 1995 року був призначений секретарем спадщини адміністрації Папського Престолу і незабаром – 6 січня 1996 року – був висвячений на єпископа Папою Іваном Павлом II.

Разом з Йосі Бейлін, заступником міністра закордонних справ Ізраїлю, підписав 30 грудня 1993 в Єрусалимі першу угоду – так звану основну угоду - між Святим Престолом і Державою Ізраїль.

Провідний спеціаліст з міжнародних відносин, деякий час займався відносинами з Китаєм і В`єтнамом, був членом різних делегацій, що направлялися на Схід. 27 червня 2007 року Папою Венедиктом XVI призначений президентом Папської ради з соціальних комунікацій та президентом Бібліотеки фільмів Ватикану.

26 травня 2009 року призначений Папою Венедиктом XVI президентом ради директорів Центру телебачення Ватикану.

Департамент інформації УГКЦ