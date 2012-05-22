Кличко обурений захопленням ринку в Києві

Депутати вимагають від правоохоронних органів негайно втрутитись у ситуацію та навести лад на території ринку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби фракції, переданому УНІАН.

«У європейських країнах будь-які конфлікти, а особливо – господарські, вирішують згідно з буквою Закону, – наголосив лідер фракції В.Кличко. – Якщо є рішення суду, для його виконання є відповідні держані органи. Натомість, в Україні господарські конфлікти продовжують вирішувати, як у буремних 90-х, силовими протистояннями, бійками та кров’ю».

Фракція «УДАР» вимагає від правоохоронних органів негайно втрутитись у ситуацію та навести лад на території Лук’янівського ринку.

Як зазначає прес-служба фракції, за повідомленням підприємців, близько 300 невідомих молодиків спортивної статури захопили комплекс ринку, вимкнули живлення і не допускають ані підприємців, ані відвідувачів. Правоохоронні органи при цьому мовчки спостерігають за ситуацією. У відповідь підприємці вдалися до блокування вулиць Мельникова та Дегтярівської.

Лідер «УДАРу» звернув увагу на те, що на даний момент рішення про приватизацію ринку – не остаточне. «Є протест прокуратури столиці, адже ринок продали за ціною удесятеро нижчою, ніж реальна. Є судовий спір. Є ініційоване фракцією «УДАР» створення спеціальної контрольної комісії Київради. І попри це, знову на ринку силовий конфлікт», – наголосив В.Кличко.

Він назвав дивною позицію голови КМДА Олександра Попова, який мав би бути гарантом законності при вирішенні питань комунальної власності. Навіть після численних обіцянок повернути киянам непрозоро роздане майно, О.Попов просто розводить руками та самоусувається від конфлікту, нібито його не цікавить, що столиця від приватизації отримала мізерні кошти.

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Конфлікт на Лук'янівському ринку розпочався в середині березня: невідомі вже кілька разів намагалися захопити ринок, називаючись новими господарями. 15 березня ц. р. близько 200 підприємців, які працюють на ЗАТ «Лук’янівський ринок», звернулися до депутатів Київської міської ради із проханням створити спеціальну комісію і втрутитися в конфлікт, який виник між новим і попереднім власником акціонерного товариства.

Однак Київська адміністрація, замість того, щоб вирішити проблему, запропонувала підприємцям, які торгують на Лук’янівському ринку, перейти на інші комунальні ринки міста.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва має намір спрямувати до Господарського суду столиці позов про повернення майна Лук’янівського ринку у комунальну власність.