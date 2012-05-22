Для МЗС РФ закриття українських організацій не перешкода їх діяльності

Про це УНІАН повідомив офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич, відповідаючи на запитання про рішення Верховного суду Росії «Об'єднання українців Росії».

«У зв'язку із заявою МЗС України на тему про нібито утиск у Росії прав та інтересів громадян Російської Федерації української національності, вважаємо за потрібне підкреслити наступне. Керівництво «Об'єднання українців Росії» не раз попереджалося про необхідність усунути в своїй діяльності порушення положень законодавства Російської Федерації, що допускалися, і внести до роботи цієї суспільної структури відповідні корективи. Ці заклики залишилися не почутими», - сказав О.Лукашевич.

За його словами, викликає здивування та обставина, що Міністерство закордонних справ України як об'єкт своєї особливої опіки вибрало саме ту структуру, в якої виникли проблеми через порушення вимог російського законодавства.

О.Лукашевич заявив, що будь-які твердження про перешкоджання роботі українських організацій у Росії не мають під собою ніяких підстав.

«На сьогодні на території Російської Федерації здійснюють діяльність 35 національно-культурних автономій українців, зокрема зовсім недавно зареєстроване Міністерством юстиції Росії об'єднання федерального рівня «Федеральна національно-культурна автономія «Українці Росії», а також 8 регіональних і 26 місцевих організацій, через які сповна можуть реалізовуватися і вже реалізуються права і законні інтереси осіб української національності, що проживають на території Російської Федерації», - підкреслив О.Лукашевич.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня Верховний суд Росії прийняв рішення про ліквідацію Об'єднання українців Росії і виключенні його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Після цього МЗС України поширило 0заяву, в якій було вказано, що рішення Верховного суду РФ про ліквідацію Всеросійської громадської організації «Об'єднання українців Росії» свідчить про упереджене ставлення в Росії до діяльності української діаспори.

«На жаль, суд фактично проігнорував проведену новим керівництвом ОУР значну роботу з метою виправлення раніше вказаних формальних недоліків у роботі», - наголошується в заяві МЗС України.