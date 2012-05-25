Фракція Литвина не голосуватиме за скандальний законопроект про мови

Таке одноголосне рішення фракція ухвалила на своєму засіданні, повідомила депутат від Народної Партії Катерина Ващук, передає Українська правда.

"На засіданні фракції було обговорено нашу позицію щодо мовного питання і законопроектів на цю тему. Рішення фракції жорстке й одноголосне: не підтримувати ці законопроекти", - наголосила вона.

"Ми давно висловили цю позицію і не змінювали її. Прийнято рішення не віддавати жодного голосу на підтримку цих документів", – наголосила Ващук.

Як відомо, у четвер під час розгляду мовного законопроекту, сталася бійка, через яку голосування не відбулося, а спікер Володимир Литвин закрив засідання.