Покращення життя вже сьогодні: В Азарова дозволили деякі психотропи

Про це сказано в постанові уряду № 408 від 23 травня, пише Економічна правда.

Цією постановою вносяться зміни до постанови уряду №770 від 6 травня 2000 року "Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"

Зокрема, окрім "шавлії віщунів", з переліку виключено ряд психотропів: гавайська троянда, насіння гавайської троянди (насіння рослини виду Argyrea nervosa), блакитний лотос, квіти та листя блакитного лотосу (квіти та листя рослини виду Nymphea caerulea), насіння Гермали (Peganum Harmalae), лоза Каапи "Золотої" (Banisteriopsis саарі), кора Чалипонга (Diplopterys cabrerana), кора Мімози (Mimosa Hostilis), кактус Сан-Педро (Echinopsis pachanoi, syn. Tricho-cereus pachanoi), кактус Лофофора Вільямса (Lophophora Williamsii), насіння Іпомеї червоно-блакитної (Ipomoea rubro-caerulea).

Зазначені рослини згідно з постановою №770 від 2000 року раніше були включені у список особливо небезпечних психотропних речовин обіг яких був заборонений.

В постанові не зазначено з якою метою перелічені види речовин виключені зі списку заборонених наркотичних засобів.

Також не зазначається в яких галузях дозволено реалізація та застосування даних речовин