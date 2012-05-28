Про антитерористичні ініціативи Януковича в парламенті ні сном, ні духом

Глава держави заявив про загрозу стабільності країни, яка походить з-за кордону і пообіцяв ініціювати законодавчі зміни, які посилюють антитерористичну діяльність, пише Коммерсант.

Головною темою засідання РНБО стала боротьба з тероризмом.

"Ми всі знаємо, що відбувається в останні дні в державі. Насамперед я говорю про події в Дніпропетровську", - заявив Янукович.

Зазначивши, що на сьогоднішній день злочин не розкрили, Янукович повідомив, що вважає за необхідне розширити повноваження органів, що займаються розслідуванням і запобіганням актів тероризму. "У мене було багато розмов на цю тему з людьми в регіонах. Вони вимагають, щоб ми значно посилили роботу в цьому напрямі і насамперед внесли законодавчі зміни. Пропозиції, які є у членів Радбезу, дозволять посилити українське законодавство, щоб не було бажаючих займатися подібними речами", - сказав президент.

Питання щодо протидії тероризму було внесено до порядку під грифом "секретно", так що учасники засідання не стали розкривати журналістам деталі пропонованих ініціатив. Віктор Янукович у вступному слові зазначив лише, що "це стосується не тільки громадян України, але також імпорту тероризму в нашу країну".

На засіданні Радбезу Віктор Янукович звернувся до голови Верховної ради Володимира Литвина з проханням "в найближчі дні розглянути питання і прийняти зміни в законодавство".

Тим часом профільний парламентський комітет поки навіть не поінформований про ініціативу РНБО.

Представники парламенту скептично оцінюють можливі ініціативи глави держави. "Нам не потрібні законодавчі зміни. У СБУ та інших правоохоронних органів і без того достатньо прав, потрібно тільки добре працювати, - заявив заступник голови профільного комітету Валентин Зубов (Партія регіонів). - Пропонувати зміни, які розширять їх повноваження, - категорично неправильно, це призведе до ущемлення громадянських прав ".