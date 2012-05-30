Кожем’якін каже, що більшість у ВР провокує черговий конфлікт

Про це заявив Андрій Кожем’якін з приводу зареєстрованого у Верховній Раді депутатами більшості законопроекту про зміни до закону про вибори (№10533), повідомили УНІАН у партії «Батьківщина».

За його словами, ініціатива провладних фракцій змінити виборче законодавство не має нічого спільного з удосконаленням виборчого закону.

На переконання А.Кожем’якіна, чергове «покращення» від Партії регіонів має на меті єдине – створити на законодавчому рівні можливості для масової фальсифікації результатів виборів.

А.Кожем’якін впевнений, що внесення і розгляд такого законопроекту у Верховній Раді відкриє «Скриньку Пандори», що неминуче призведе до паралізації роботи парламенту. «Опозиція буде виступати категорично проти того, щоб будь-які зміни вносилися до виборчого закону всупереч досягнутим раніше домовленостям».

«Як керівник опозиційної фракції українського парламенту, звертаюсь до представників міжнародних інститутів, які спостерігають за дотриманням демократичних норм проведення виборів у всьому світі. Україна взяла на себе зобов’язання проводити вільні, чесні, справедливі і прозорі вибори. Верховна Рада прийняла закон, який забезпечує проведення саме таких виборів. І сьогодні намагання провладної Партії регіонів змінити законодавство – це фактично початок підготовки до масової фальсифікації виборів, спотворення волевиявлення українських громадян і остаточна руйнації демократії в нашій державі», - заявив А.Кожем’якін.

«Я звертаюсь до українського суспільства: спроба Партії регіонів та їх сателітів змінити виборче законодавство і узаконити фальсифікацію – це спроба позбавити вас голосу. А громадянин, позбавлений голосу. - позбавлений будь-яких прав», - наголосив голова фракції.