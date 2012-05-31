Справу проти Кучми можуть поновити 26 червня

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення прийнято, оскільки не всі учасники процесу виконали та усунули певні організаційно-процесуальні вимоги для того, щоб суд міг розпочати по суті судове засідання.

Відповідне оголошення після заслухання пояснень сторін – учасниць процесу зробив головуючий у судовій колегії Михайло Вільгушинський.

«Оскільки, як з’ясувалося, не всі учасники процесу виконали вимоги процесуального законодавства, ми не маємо сьогодні підстав розпочати засідання, поки не будуть виконані всі вимоги… Щоб не було ніяких питань щодо законності судового рішення, вважаємо, що вимоги закону для всіх однакові, суд має бути прозорим і законним, тому справа буде слухатися після виконання всіх процесуальних вимог», - зазначив головуючий.

Він також пояснив, що потерпілий журналіст Олексій Подольський не усунув недоліки, які виявилися у його касаційній скарзі, адвокат екс-майора Миколи Мельниченка Микола Неділько не надав копії своєї касаційної скарги для усіх учасників процесу, а інший його колега Павло Сичов через невстановлені причини взагалі не отримав копій касаційних скарг, тому судове засідання переноситься на 10.00 26 червня.

Водночас представник інтересів Мирослави Гонгадзе, адвокат Валентина Теличенко повідомила суд, що вона належним чином і у встановлені терміни надсилала свою скаргу до суду, але, як з’ясувалося, документ чомусь до спецсуду не надійшов.

При цьому адвокат не наполягала на тому, щоб повторно надати скаргу, оскільки, за її словами, викладене у скарзі Генпрокуратури співпадає з тим, що було викладене в її скарзі.

У свою чергу, адвокати Л.Кучми Сергій Ульянов та Віктор Петруненко повідомили суду, що вони готові до судового процесу.

Коментуючи перенесення судового засідання, В.Теличенко сказала журналістам, що, на її думку, оголошення перерви пов’язене з тим, «що суд є залежним і на сьогодні, напевно, не отримав узгодженого рішення щодо цієї справи».

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу щодо Л.Кучми було порушено 21 березня 2011 року за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції від 1960 року).

13 грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Л.Кучми і скасував відповідну постанову Генпрокуратури.

19 грудня Генеральна прокуратура України подала апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва 20 січня 2012 року залишив у силі рішення Печерського райсуду про незаконність порушення Генпрокуратурою справи щодо Л.Кучми.