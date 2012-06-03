Бютівець: відставка Черновецького - не його вибір, а команда з Банкової

«Очевидно, що рішення подати у відставку з посади мера Києва - це не особистий вибір Леоніда Черновецького, а команда, що надійшла з Банкової», - упевнений Андрій Сенченко. Про це народний депутат від БЮТ заявив LB.ua.

На думку нардепа, поки важко сказати з якою конкретно метою влада порадила Черновецькому подати у відставку. «Ми останнім часом бачимо, що влада робить безліч несподіваних рішень, тому через тиждень все може помінятися. Але поки, схоже, що наступним кроком буде призначення виборів київського мера на серпень 2012, - поділився нардеп.

Він також додав, що чим довше ПР буде зволікати з виборами тим нижче буде рейтинг її кандидата.

«Далі рейтинг влади буде тільки падати, аж до того, що фальсифікаціями скорегувати результат не вийде, - зазначив Сенченко, - ПР проведе вибори найближчим часом і не буде чекати поки все завалиться».

На думку депутата, не виключено також, що влада замислюється і про розпуск парламенту.

«Спікер ВР Володимир Литвин не випадково минулого тижня заявляв про саморозпуск парламенту, можливо, це все ланки одного ланцюга і вибори мера Києва і парламенту синхронізують і проведуть незабаром, - припускає депутат. - Як будуть розвиватися події, ми побачимо на наступному сесійному тижні, наприклад, з якихось причин може не відкритися сесія і питання про достроковий розпуск парламенту знову з`явиться на порядку денному".