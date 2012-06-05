Під Верховною Радою - опозиція з Молитвою, регіонали з Зібровим
10:20, 05 червня 2012Політика
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Біля Верховної Ради розпочалися мітинги опозиції і прихильників Партії регіонів.
|«Свобода», КУН та УНП мітингують під ВР
Представники ВО «Свобода», КУН та Української народної партії розпочали під будівлею Верховної Ради мітинг проти законопроекту про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.
Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався о 10.00 Молитвою за Україну.
Водночас прихильники Партії регіонів розпочали свій мітинг за ухвалення цього законопроекту з пісні у виконанні Павла Зіброва «Єднаймося». Ця пісня впродовж двох місяців лунала біля Печерського районного суду Києва, де відбувався процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.
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