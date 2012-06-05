Під Верховною Радою - опозиція з Молитвою, регіонали з Зібровим

Представники ВО «Свобода», КУН та Української народної партії розпочали під будівлею Верховної Ради мітинг проти законопроекту про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг розпочався о 10.00 Молитвою за Україну.

Водночас прихильники Партії регіонів розпочали свій мітинг за ухвалення цього законопроекту з пісні у виконанні Павла Зіброва «Єднаймося». Ця пісня впродовж двох місяців лунала біля Печерського районного суду Києва, де відбувався процес над екс-прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.