16 громадських організацій дорікнули опозиції за мовний закон

Відповідальність за прийняття Верховною Радою 5 червня за основу законопроекту «Про засади державної мовної політики» лежить не тільки на владі, але й на опозиції.

Про це йдеться у спільній заяві 16 громадських організацій та об`єднань, переданій УНІАН.

"Відповідальність за ганьбу 5 червня лежить не тільки на владі, але й на опозиції, яка не лише дозволила фальсифікувати голосування за проект Ківалова-Колесніченка, але й дискредитує ідею протидії цьому проекту" - йдеться у спільній заяві.

Як зазначається у заяві, "5 червня у сесійній залі опозиція мовчки спостерігала за фальсифікацією голосування". "Ніхто, за винятком поодиноких депутатів, навіть не намагався перешкодити злочину, а частина народних обранців замість того, щоб бути до і під час голосування в сесійній залі, вправлялася в піарі на мітингу", - підкреслюється в заяві.

У зверненні громадських організацій та об`єднань також зазначається, що "сам мітинг, куди на заклик громадських організацій та опозиції прийшло чимало звичайних людей, які усвідомлено протестувати проти законопроекту, було перетворено на партійно-передвиборче шоу сумнівного змісту". "Такі дії відверто маргіналізують протести проти мовного законопроекту і грають на руку владі", - зазначається у зверненні.

Представники громадських організацій та об`єднань також закликали владу "схаменутися, не провокувати громадянський конфлікт і не виносити антиукраїнський законопроект на друге читання". "Ми зробимо все можливе, щоб кожен співучасник цього злочину поніс заслужену політичну та юридичну відповідальність", - зазначається у зверненні.

За словами його авторів, "зміст проекту закону Ківалова-Колесніченка суперечить Конституції і законодавству, тому кожен, хто проголосував «за», виступив не лише проти української мови, але й проти конституційного ладу, громадянського миру та цілісності країни". Зокрема, як йдеться у зверненні, "за проект проголосували багато депутатів, яких і близько не було в сесійній залі. Без цієї фальсифікації документ не мав шансів здобути необхідні голоси".

Автори звернення також закликали опозицію "більше не вдаватися до провокаційних дій, авантюрних закликів та розмов, як вона «скасує закон після виборів», а сконцентруватися на ефективних діях, які не дозволять прийняти проект в цілому".

Всього під даним зверненням підписалось 16 громадських організацій та об`єднань, зокрема, Громадянський рух «Відсіч», Рух добровольців «Простір свободи», Громадський рух «Не будь байдужим!», Самоврядна альтернативна мережа (САМ), Спілка української молоді в Україні, Спілка офіцерів України, Асамблея громадських організацій малого та середнього бізнесу та ін.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).