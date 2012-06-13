Янукович доручив забезпечити села спеціальними медичними автобусами

Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час зустрічі з кандидатами на посади голів районних держадміністрацій, повідомляє сайт глави держави.

Глава держави звернув особливу увагу на необхідність виробництва таких автобусів у кількості, що відповідає потребам регіонів. Він доручив заступнику Глави Адміністрації Президента Станіславу Скубашевському підготувати проект відповідного доручення щодо їх випуску. «Щоб ці автобуси поступово розподілялися між районами», - зазначив Президент. Він нагадав, що в Україні вже розпочався випуск автобусів, обладнаних рентгенівською та стоматологічною технікою.

Віктор Янукович особливо наголосив, що насамперед слід забезпечувати такими спецавтомобілями райони, де людям важко добиратися до медичних закладів.

Глава держави також додав, що в сільській місцевості дуже важливим є відкриття фельдшерсько-акушерських пунктів. «Там, де вони запрацювали, - до людей наблизили медичні послуги. Але я добре розумію, що в більшості районів цього ще не зроблено. Наш обов’язок - займатися цим питанням», - сказав Президент.