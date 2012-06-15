В день матчу «Україна-Франція» на мерії Парижа вивісили портрет Тимошенко (фото)
В мерії VI округу Парижа проходить акція солідарності з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.
Як передає кореспондент УНІАН, в рамках цієї акції в приміщенні мерії розміщено експозицію фотографій українського журналіста Мустафи Найєма з судового процесу над колишнім прем’єром.
Виступаючи на відкритті виставки, мер VI округу Жан-П’єр Рішар Лекок зазначив, що місце проведення акції вибрано не випадково, оскільки у шостому окрузі мешкає багато українців і є навіть українська церква.
Мер також зазначив, що не випадковою є і дата відкриття виставки, оскільки сьогодні у рамках фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу збірна Франції зустрічатиметься зі збірною України.
Як повідомила УНІАН президент представницького комітету української спільноти у Франції Наталі Пастернак, виставка фотографій перебуватиме у мерії VI округу протягом тижня, до 21 червня.
У відкритті виставки також взяла участь донька Ю.Тимошенко Євгенія.