Міліція каже, що ніяких автобусів із футболками «Free Yulia» не затримувала

«Інформація, розповсюджена «Батьківщиною», не відповідає дійсності. Ніяких автомобілів з футболками ніхто не затримував», - сказали УНІАН у столичному главку міліції.

При цьому в ГУ МВС зазначили, у Деснянському районі на вул. Драйзера працівниками ДАІ було зупинено автомобіль «Газель», який порушив правила дорожнього руху. У кузові цього транспортного засобу було виявлено 4 порожні каністри та декілька предметів кубічної форми.

За викликом ДАІ до автомобіля під’їхали працівники слідчо-оперативної групи, перевірили вантаж і відпустили автомобіль та водія. При цьому працівники ДАІ попередили власника авто про неприпустимість порушень правил дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, у «Батьківщині» заявили, що сьогодні у Деснянському районі Києва УБОЗ затримав машину, яка везла до наметового містечка опозиції на Хрещатику воду, дощовики та футболки.

За їх даними, співробітники управління затримали автомобіль на АЗС, заявивши, що ця машина перебуває у розшуку.

«Ми розцінюємо це як підготовлений владою крок для призупинення діяльності наметового містечка в ході інформування гостей Євро-2012 про події навколо засуджених лідерів опозиції. Саме сьогодні ми збиралися роздати певну кількість футболок «Free Yulia» фанатам», - заявили у партії.