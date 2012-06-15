МЗС франції вирішило зіпсувати футбол Януковичу: випустіть політв'язнів

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, про це йдеться у повідомленні МЗС Франції за результатами зустрічі доньки Ю.Тимошенко Євгенії Тимошенко з послом Франції з прав людини Франсуа Зімере у Парижі.

"Франція, як і раніше, закликає Україну поважати свої міжнародні зобов'язання та звільнити жертв вибіркового правосуддя - Юлію Тимошенко та трьох її колишніх міністрів - Юрія Луценка, Валерія Іващенка та Георгія Філіпчука", - цитує сайт повідомлення МЗС Франції.

Під час зустрічі Є.Тимошенко вкотре заявила, що влада порушує права її матері навіть у лікарні, в якій вона перебуває з 9 травня.

Донька Ю.Тимошенко додала, що опозиція вимагає надати незалежне медичне лікування іншим хворим політв‘язням, зокрема екс-міністру внутрішніх справ Юрію Луценку та колишньому виконуючому обов‘язки міністра оборони Валерію Іващенку.

Ф.Зімере наголосив, що уважно відстежує перебіг судових процесів над Ю.Тимошенко та вже поінформував про це нового міністра закордонних справ Франції Лорана Фабіуса. Посол Франції з прав людини також передав Є.Тимошенко пропозицію про зустріч з Л.Фабіусом найближчим часом.

На зустрічі також йшлося про розгляд касаційної скарги на вирок Ю.Тимошенко у так званій "газовій" справі. У цьому зв‘язку Є.Тимошенко наголосила, що все ж таки сподівається на справедливе рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 червня, Є.Тимошенко взяла участь в акції у Парижі на підтримку її ув‘язненої матері. За декілька годин до матчу Україна-Франція на Євро-2012 мер Шостого округу Парижу, член Ради Парижу Жан-П'єр Лекок та голова Репрезентаційного комітету української громади Франції Наталі Пастернак вивісили на фасаді мерії портрет Ю.Тимошенко.