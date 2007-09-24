У НУ-НС ідею Тимошенко вважають авантюрою

Кандидат у депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”, народний депутат І, ІІ та ІV скликань Степан ХМАРА переконаний, що відмова від призову на строкову військову службу з 1 січня 2008 року може призвести до розвалу армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Заява Юлії ТИМОШЕНКО про перехід на контрактну службу з 1 січня 2008 року – це дуже не обдумана авантюрна заява”, - сказав С.ХМАРА.

Він переконаний, що забезпечити фінансовими ресурсами цю передвиборчу обіцянку абсолютно неможливо. За словами С.ХМАРИ, на ці потреби треба було б виділити одразу як мінімум 20 млрд. грн., а для переходу на контракт інших силових структур – СБУ, Держприкордонслужби, МВС - потрібно виділити одночасно близько 100 млрд. грн.

“Одразу набрати професійних контрактників, облаштувати їм житло – неможливо. Тобто, якщо з 1 січня приступити до реалізації цього проекту - це підірве Збройні сили та може викликати розвал армії взагалі”, - сказав С.ХМАРА, додавши, що, крім того, перехід на контракт позбавляє юнаків їх священного обов’язку захищати Батьківщину.

Він переконаний, що армія це не лише військово служба, а й важливе патріотичне виховання юнаків. С.ХМАРА вважає, що перехід на контрактну службу має відбуватись поступово і не в повному обсязі. Зокрема, контрактниками мають комплектуватись в першу чергу елітні війська - аеромобільні війська, спецназ та технічні підрозділи.

С.ХМАРА зауважив, що цілий ряд країн, які є членами НАТО, зокрема Польща, Німеччина, не відмовляються від призову на строкову військову службу.

“Такі необдумані заяви завдають шкоди нашій національній безпеці, зокрема, військовій безпеці і Збройним силам в цілому. Вибори виборами, але жартувати безпекою держави є неприпустимим і безвідповідальним”, - сказав С.ХМАРА.

Він додав, що поки не визначились чіткі терміни вступу України до НАТО, необхідно припинити скорочення армії. На думку С.ХМАРИ, кількість особового складу у Збройних силах України має становити мінімум 250 тис. осіб.

У свою чергу заступник голови ЦК Товариства сприяння оборони України, полковник Володимир ШЕВЧЕНКО висловив переконання, що строкова служба потрібна в сучасних умовах менше для захисту військової служби, а більше для виховання молоді.

Як повідомляв УНІАН, Блок Юлії Тимошенко взяв на себе зобов’язання скасувати з січня 2008 року призов на строкову військову службу, а до 2009 року перевести армію на професійну основу.