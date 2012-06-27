Тігіпко: ми замордували підприємців перевірками

Як передає кореспондент УНІАН про це С.Тігіпко сказав під час перебування у Вінниці.

«Сьогодні ми замордували своїми перевірками підприємців, і сьогодні це неприпустимо», - сказав С.Тігіпко, звертаючись до контролюючих органів.

Він повідомив, що найближчим часом будуть проведені закриті опитування підприємців щодо корумпованості контролюючих органів, після цього будуть прийняті кадрові рішення.

«Найближчим часом ми будемо проводити закриті опитування з приводу того, які контролюючі організації більше всього корумповані. Через такі закриті опитування ми вийдемо на кадрові рішення. Кадрові рішення будуть точно», - додав С.Тігіпко.