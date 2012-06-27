У телевізорах влади більше, ніж опозиції, майже у 5 разів (дослідження)

Лише кожне сьоме повідомлення стосується політики, вибори-2012 згадуються тільки в контексті будь-якої іншої головної події. Домінантна тема повідомлень – Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили сьогодні на прес-конференції в Києві президент Міжнародного благодійного фонду “Академія української преси” (АУП) Валерій Іванов та доктор соціологічних наук, професор Інституту соціології НАНУ Наталія Костенко на презентації аналізу постійно діючого моніторингу медіа, який благодійний фонд здійснює з 2002 р.

Як поінформував В.Іванов, дослідженням було охоплено випуски новин у прайм-тайм на восьми телеканалах, з яких шість найрейтиновіших – Інтер, 1+1, Новий канал, Україна, СТБ, ICTV, а також головного провладного каналу – УТ-1 та опозиційного – TVi.

За даними дослідження, як повідомила Н.Костенко, в перший тиждень червня тільки 16% повідомлень новинних програм стосувалися політичних подій в Україні (це на 5% менше, аніж у квітні та лютому, та майже в 2,5 рази менше, аніж за такий же період до виборів 2007 р.). У 28% повідомлень головною подією названо Євро-2012, тоді як про шквали та їхні наслідки було тільки 7% повідомлень, про мовний закон у ВР - 5%, про акції “за” та “проти” прийняття цього закону тільки 2%. Вибори-2012 згадувалися лише в контексті головної події (2%), лічені рази повідомлялось про справу Юлії Тимошенко - 1% (у квітні – 6%, у лютому – 2%). Про журналістів у Межигір’ї та міжнародну реакцію на справи опозиціонерів повідомляли тільки новини TVi.

Як показало дослідження, конфліктний контекст обговорення подій найнижчий за останні місяці спостережень – 42% проти 50% у квітні та 55% у лютому. Політичні події в конфліктному контексті подавалися всього у 51% повідомлень (у квітні - 59%, у лютому - 63%). Найбільший він на TVi – 54% та 1+1 – 50% (у квітні, відповідно, 62% та 58%). Найменше конфліктного контексту у червні на Першому національному - 28%. Також відзначається, що три місяці поспіль найбільше позитивного контексту на Новому каналі – 31% (у квітні – 14%, у лютому – 12%).

Крім того, продовжується тенденція зменшення уваги до політичних персон, політичних партій та політичних інститутів, що проявилася у квітні. Як відзначила Н.Костенко, увага до політичних акторів найнижча за три місяці спостережень: 10%, 32% у квітні, проти 60% у лютому. Лідери уваги червня серед політичних об’єднань – Партія регіонів (6%) та опозиція в цілому (5%); увага до інших партій мінімальна.

Разом з тим, за даними дослідження, у червні зросла перевага в розподілі уваги й синхрону на користь представників влади та правлячої коаліції: за увагою співвідношення 3 до 1, за синхроном – 4,6 до 1 (у квітні, відповідно, 1,4 до 1 та 3 до1). Лідерами уваги в новинних програмах першого тижня червня були Президент Віктор Янукович – 11%, прем’єр-міністр Микола Азаров – 5%, Ю.Тимошенко – 3%. 69% всіх згадувань про політиків стосується представників влади та правлячої коаліції, 23% - опозиції, 8% - інших політиків (у квітні, відповідно, 48%, 35%, 17%, у лютому – 63%, 29%, 8%).

Частіше про осіб із влади та коаліції говорять у червні на Інтері (78%) та Першому національному (77%), про опозиційних політиків – на Новому каналі – 33%, та СТБ – 29%.

Як виявилось, у червні третина всього синхрону припадає на Президента України і прем’єр-міністра – 34% (у квітні – 19%, у лютому – 22%, у вересні минулого року – 30%, у червні минулого року – 47%), а синхрон Президента займає майже чверть (23%), він відсутній тільки в новинах TVi. В цілому 74% синхрону належить представникам влади, 16% - опозиції, 10% - іншим політикам (у квітні, відповідно, 67%, 22%, 11%, у лютому – 65%, 25%, 10%). Синхрон представників опозиції найбільший на Новому каналі – 33% (у квітні також найбільший – 39%).

Таким чином, за висновками фахівців, перевага влади в синхроні - в 4,6 раза.

Коментуючи отримані результати, В.Іванов зазначив, що відсутність новин про вибори напередодні виборів є парадоксальним. “Можливо, це дійсно якась усвідомлена політика, але на що вона направлена, про це говорити важко. Можливо, щоб відвернути увагу населення від політики. Бо політизація може призвести до протестних акцій”, - зокрема, прокоментував він.

Дослідження проводилось за підтримки МФ "Відродження", USAID та Інтерньюз Нетворк.