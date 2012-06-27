Співдоповідачі ПАРЄ не докопалися до правди, чи били Тимошенко у колонії

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій сьогодні на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.

“Питання її примусового перевезення та обвинувачень у поганому поводженні є дуже контроверсійним і політизованим”, - зазначається в документі.

Співдоповідачі звертають увагу на те, що заяви експертів та чиновників досить часто суперечать одні одним.

“Як результат, ми не можемо винести судження щодо правдивості тверджень як уряду, так і Ю.Тимошенко”, - йдеться у записці.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко 21 квітня заявила про те, що була побита співробітниками Качанівської колонії при спробі її перевезення до лікарні.

У свою чергу, представники пенітенціарної системи заявляли про те, що в останній момент Ю.Тимошенко, яка вже погодилася на перевезення, відмовилася від цього, і була перевезена примусово.

Генеральна прокуратура України, яка розслідувала скаргу Ю.Тимошенко, заявила, що порушень у діях представників пенітенціарної системи не було.