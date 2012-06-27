Янукович звільнив командувача українських ВМС
19:06, 27 червня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович підписав указ про звільнення Віктора Максимова з посади командувача Військово-морських сил Збройних сил України.
Янукович підписав указ
Як повідомляє прес-служба Президента, указ датовано 27 червня.
Іншим указом В.Янукович звільнив адмірала В.Максимова з військової служби у запас за станом здоров'я з правом носіння військової форми одягу.
Як повідомляв УНІАН, 18 березня 2010 року В.Янукович призначив віце-адмірала В.Максимова командувачем ВМС України.
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