Газпром: ціна на російський газ для України може бути знижена
14:29, 29 червня 2012Політика
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Ціна на російський газ для України може бути знижена тільки на підставі міжурядових домовленостей.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник главы «Газпрому», директор «Газпром Експорт» Олександр Медведєв під час річних зборів акціонерів компанії.
«Підстав у рамках контрактної роботи для перегляду цін немає, що ж до тих переговорів, які ведуться на міжурядовому рівні, то якщо якісь результати будуть досягнуті, котрі можуть вплинути на систему ціноутворення, ми дізнаємося це від нашого уряду», - сказав О.Медведєв.
Він підкреслив, що на сьогодні підстав для перегляду цін немає.
«Переговори про перегляд цін «Газпромом» не ведуться», - сказав він і нагадав, що чинний контракт носить довгостроковий характер і його умови були узгоджені на 10 років у 2009 році.
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