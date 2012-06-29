Газпром: ціна на російський газ для України може бути знижена

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав заступник главы «Газпрому», директор «Газпром Експорт» Олександр Медведєв під час річних зборів акціонерів компанії.

«Підстав у рамках контрактної роботи для перегляду цін немає, що ж до тих переговорів, які ведуться на міжурядовому рівні, то якщо якісь результати будуть досягнуті, котрі можуть вплинути на систему ціноутворення, ми дізнаємося це від нашого уряду», - сказав О.Медведєв.

Він підкреслив, що на сьогодні підстав для перегляду цін немає.

«Переговори про перегляд цін «Газпромом» не ведуться», - сказав він і нагадав, що чинний контракт носить довгостроковий характер і його умови були узгоджені на 10 років у 2009 році.