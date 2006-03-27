На виборах мера Харкова лідирує Михайло Добкін

На виборах мера Харкова перемагає кандидат від Партії регіонів Добкін - дані екзит-полу ”New Image market Group”. На виборах Харківського міського голови кандидат від Партії регіонів, народний депутат України Михайло ДОБКІН набрав більшість голосів. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба регіонального штабу Партії регіонів з посиланням на результати екзит-полу, проведеного організацією «New Image Market Group».

За даними її дослідження, М.ДОБКІН набрав 45,3% голосів виборців. За нинішнього мера Володимира ШУМІЛКІНА (член партії “Наш союз Наша Україна”, самовисуванець) проголосували 28,5% харків’ян.

Третє місце у змаганні за крісло мера посіла 1-й секретар Харківського обкому Компартії України, народний депутат України Алла АЛЕКСАНДРОВСЬКА – 6,6%.

Організацією «New Image Market Group» було опитано на виході з виборчих дільниць 5 тисяч виборців.